Новое исследование свидетельствует, что рекомендуемые вакцины на основе вируса коровьей оспы (VACV) вызовут сильный иммунный ответ против вируса оспы обезьян, наблюдаемого во время текущей вспышки (MPXV-2022). Информация об этом опубликована в международном журнале Viruses

С тех пор как новый вирус был впервые обнаружен в начале мая 2022 года, было подтверждено более 52 тыс. случаев в более чем 90 странах и регионах, включая Гонконг, поскольку в понедельник в городе был зарегистрирован первый завозной случай.

Через несколько недель после появления нового штамма команда ученых провела геномное исследование , чтобы выяснить, могут ли генетические мутации , наблюдаемые в MPXV-2022, влиять на индуцированный вакциной иммунный ответ против оспы обезьян.

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— Конкретные вакцины на основе VACV в прошлом продемонстрировали высокую эффективность против вирусов оспы обезьян и считаются важной мерой борьбы со вспышками, — сказал профессор Маккей.

Он также заметил, учитывая, что это новый вирус оспы обезьян, нам все еще не хватает научных данных о том, насколько хорошо иммунный ответ человека, вызванный вакцинами на основе VACV, распознает MPXV-2022 и обеспечивает защиту от болезни.

Используя геномные и иммунологические данные, команда оценила генетическое сходство и различия между VACV и MPXV-2022, особенно в областях белка, на которые нацелены нейтрализующие антитела или Т-клетки, индуцированные вакциной.

— Хотя мы идентифицировали небольшое количество различных мутаций в MPXV-2022, наше исследование в более широком плане демонстрирует, что VACV и MPXV-2022 генетически очень похожи в областях, на которые иммунная система нацелена посредством вакцинации, — пояснил профессор Маккей.

Его коллега профессор Куадир сказал, что результаты обнадеживают и ученые ожидают, что иммунный ответ, генерируемый вакцинами на основе VACV, будет продолжать хорошо распознавать и реагировать на MPXV-2022, как это было в случае с вирусами оспы обезьян в прошлом.

ВОЗ рекомендовала первичную профилактическую вакцинацию против нового вируса оспы обезьян , которая также известна как доконтактная профилактика, для лиц с высоким риском заражения. Ожидается, что в Гонконг первая партия вакцины прибудет в течение этого месяца.