Несмотря на то, что больше миллиарда жителей Китая, или 75% от численности всего населения, получили обе дозы вакцины от Covid-19, страну стремительно охватывает новая мощная вспышка коронавирусной инфекции.

Об этом заявил представитель Национальной комиссии здравоохранения КНР Ми Фэн.

По его словам, начиная с 17 октября, было зафиксировано сразу несколько очагов заболевания, которые быстро расширяются. В течение нескольких дней в одиннадцати провинциях страны было зарегистрировано свыше ста новых случаев заболевания Covid-19. Власти опасаются, что инфекция быстро распространится и дальше.

Отмечается, по состоянию на 24 октября из 133 случаев заражения 106 были связаны с туристическими группами. В этой связи правительством Китая было принято решение о запрете туристических поездок в горячие регионы, а также об ужесточении условий въезда в столицу.

Теперь от туристов будут требовать обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста с двухнедельной обсервацией.

Учитывая, что Covid-инфицирование обнаружено почти в трети провинций и регионов страны, в частности в Внутренней Монголии, Ганьсу, Нинся, Гуйчжоу и Пекине, в стране вновь начали работать пункты тестирования.