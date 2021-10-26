По состоянию на вторник, 26 октября, в желтой зоне карантина остаются только четыре области Украины. Остальные входят в оранжевую или красную зоны.

Так, по данным Министерства здравоохранения Украины, в желтой карантинной зоне остались: Винницкая, Закарпатская, Кировоградская и Полтавская области.

В красную зону уже перешли восемь областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская. С 26 октября к этим регионам присоединились Ровенская и Николаевская области.

Столица Украины – Киев и еще 12 областей сейчас находятся в оранжевой зоне. Это: Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области.

Оранжевый уровень эпидемиологической опасности является предупредительным. Он свидетельствует об осложнении ситуации с Covid-19 в регионе, из-за чего может быть усилен карантин.

Уровень госпитализации больных коронавирусом не превышен только в шести областях: Винницкой, Закарпатской, Кировоградской, Полтавской, Тернопольской и Черкасской. Наихудшая ситуация – в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской и Сумской областях.

По Украине уровень госпитализаций больных Covid-19 составляет более 75 на 100 тыс. населения (при норме менее 60 на 100 тысяч). В Киеве этот показатель равен 88,3 на 100 тыс. населения.

Показатель загруженности коек с кислородом превышен в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Херсонской областях.

В Киеве этот показатель составляет 67,3% (при норме менее 65%).

В случае перехода Киева в красную зону карантина, в городе усилят противоэпидемические ограничения. Перечень мероприятий утвердила постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 19 120 случаев заражения коронавирусом. Среди инфицированных за последние 24 часа – 1 414 детей и 339 медработников.