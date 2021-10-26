Станом на вівторок, 26 жовтня, в жовтій зоні карантину залишаються тільки чотири області України. Решта входять до помаранчевої або червоної зони.

Так, за даними Міністерства охорони здоров’я України, в жовтій карантинній зоні залишилися: Вінницька, Закарпатська, Кіровоградська та Полтавська області.

До червоної зони вже перейшли вісім областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська. З 26 жовтня до цих регіонів приєдналися Рівненська та Миколаївська області.

Столиця України – Київ і ще 12 областей зараз належать до помаранчевої зони. Це Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області.

Помаранчевий рівень епідеміологічної небезпеки є попереджувальним. Він свідчить про ускладнення ситуації з Covid-19 в регіоні, через що може бути посилений карантин.

Рівень госпіталізації хворих на коронавірус не перевищено лише у шести областях: Вінницькій, Закарпатській, Кіровоградській, Полтавській, Тернопільській та Черкаській. Найгірша ситуація – у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій та Сумській областях.

По Україні рівень госпіталізацій хворих на Covid-19 становить понад 75 на 100 тис. населення (водночас норма – менше 60 на 100 тис.). У Києві цей показник дорівнює 88,3 на 100 тис. населення.

Показник завантаженості ліжок з киснем перевищено в Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Херсонській областях.

У Києві цей показник становить 67,3% (норма – менше 65%).

У разі переходу Києва до червоної зони карантину, в місті посилять протиепідемічні обмеження. Перелік заходів затвердила постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За минулу добу в Україні зафіксовано 19 120 випадків зараження коронавірусом. Серед інфікованих за останні 24 години – 1 414 дітей та 339 медпрацівників.