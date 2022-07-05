В отделении сосудистой хирургии Закарпатской областной клинической больницы имени Андрея Новака (ЗОКЛ) впервые провели операцию по коррекции тазового полнокровия. В Украине лечением этой патологии занимаются всего два-три центра.

– Сегодня около 20% женщин страдают от хронических тазовых болей, – рассказывает профессор, доктор медицинских наук Андрей Никоненко. — Одной из причин является варикозное расширение вен таза, сопровождающееся гинекологическими нарушениями или заболеваниями.

Симптомами являются тяжесть и хронические боли в области таза, по симптоматике иногда напоминающие воспаление органов малого таза.

Причиной тазового полнокровия может быть врожденная патология. Она сказывается еще до беременности и часто приводит к бесплодию. Но 70% женщин испытывают ее симптомы после вторых-третьих родов, а после четвертых – 100%.

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Операция по коррекции тазового полнокровия пациентке Закарпатской областной клинической больницы им. А.Новака была выполнена с мини-доступом, то есть минимально травматичным для пациента вмешательством, косметическим швом и т.д.

Операция на венах таза почти сразу дала положительный результат. Пациентка уже на второй день почувствовала облегчение, прекратились тяжесть и боль. Операция выполнялась под общей анестезией.

По словам Андрея Никоненко, во время этой операции впервые в Украине проводился инвазивный мониторинг давления в нижней пустой вене, вареальной и продольной венах.

– Мы придерживаемся европейского метода лечения этой патологии. Коррекция тазового полнокровия выполняется открыто (в нашем случае) и закрыто, то есть с помощью ангиографа, – отметил Андрей Никоненко. – Очень важно, чтобы гинеколог вовремя направил пациентку с этой патологией к сосудистому хирургу.

Диагностика и лечение тазового полнокровия эффективны при сотрудничестве различных специалистов: гинеколога, сосудистого хирурга, радиолога.

Очень важно провести правильный гинекологический осмотр, назначить дополнительные методы обследования – УЗИ, компьютерная томография и т.д., и в случае выявления патологии вен направлять пациентку на консультацию сосудистому хирургу.

Иначе болезнь начнет прогрессировать и варикозно расширенные вены появятся не только внутри таза, но и на передней брюшной стенке, в интимных местах и ​​т.д.

Источник: ЗОКБ

Фото: ЗОКБ