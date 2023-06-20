Мультидисциплинарная команда медиков Института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова и Института педиатрии, акушерства и гинекологии успешно прооперировали женщину на 20-й неделе беременности по поводу тяжелого порока сердца.

Об этом сотрудники Института Амосова сообщили на своей странице в Facebook.

— У Любови из Одессы на 20-й неделе беременности был диагностирован комбинированный митральный порок сердца, выраженные обратный ток и стеноз, — пишут медики.

По их словам, клапан был сужен до такой степени, что женщина не смогла бы выносить ребенка. Поэтому было принято решение прооперировать ее во время беременности.

В Институте Амосова сообщили, что операция на открытом сердце по протезированию клапана была проведена успешно. Во время вмешательства работали аппараты искусственного кровообращения и искусственного дыхания. Параллельно проводился мониторинг сердцебиения и состояния плода.

— И вот неделю назад на свет появилась здоровая девочка. Это было плановое кесарево сечение. Люба уже даже успела назвать дочь Надеждой в честь своей матери, которую она потеряла совсем юной, — пишут медики.

По их словам, муж Николай, который сегодня на войне борется за мирное небо над Украиной, с нетерпением мчится к своим девочкам, не сдерживая слез радости. Дома родителей и младшую сестренку ждет 5-летний Александр.

Как сообщают медики, раньше многим женщинам с такой патологией врачи запрещали рожать. Но с 2013 года два академических института – Институт Амосова и НИИПАГ — начали совместно развивать это направление и успешно проводить операции беременным на открытом сердце.

Источник: Институт Амосова