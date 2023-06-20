Мультидисциплінарна команда медиків Інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова та Інституту педіатрії, акушерства і гінекології успішно прооперувала жінку на 20-му тижні вагітності з важкою вадою серця.

Про це співробітники Інституту Амосова повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– У Любові з Одеси на 20-му тижні вагітності було діагностовано комбіновану мітральну ваду серця, виражені зворотний потік і стеноз, – пишуть медики.

За їхніми словами, клапан був звужений до такої міри, що жінка не змогла б виносити дитину. Тому було ухвалено рішення прооперувати її під час вагітності.

В Інституті Амосова повідомили, що операція на відкритому серці з протезування клапана була проведена успішно. Під час втручання працювали апарати штучного кровообігу та штучного дихання. Паралельно проводився моніторинг серцебиття і стану плода.

– І ось тиждень тому на світ з’явилася здорова дівчинка. Це був плановий кесарів розтин. Люба вже навіть встигла назвати доньку Надією на честь своєї матері, яку вона втратила зовсім юною, – пишуть медики.

За їхніми словами, чоловік Микола, який сьогодні на війні бореться за мирне небо над Україною, з нетерпінням мчить до своїх дівчаток, не стримуючи сліз радості. Вдома на батьків і молодшу сестричку чекає 5-річний Олександр.

Як повідомляють медики, раніше багатьом жінкам із такою патологією лікарі забороняли народжувати. Але з 2013 року два академічні інститути – Інститут Амосова та НДІПАГ – почали спільно розвивати цей напрямок і успішно проводити операції вагітним на відкритому серці.

Джерело: Інститут Амосова