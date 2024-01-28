Специалисты Одесской областной детской клинической больницы успешно прооперировали новорожденного младенца, весящего всего 900 граммов. Об сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— Кардиохирургическая бригада больницы дала шанс на полноценную жизнь еще одному малышу весом всего 900 граммов, — говорится в сообщении.

Угроза отека легких

По словам медиков, у ребенка был врожденный порок сердца — гемодинамически значимый открытый артериальный проток с явлениями высокой легочной гипертензии. Малыш перестал усваивать смесь и были большие угрозы возникновения отека легких.

Терапия не помогла

Специалисты отметили, что терапевтические методики, применявшиеся медиками для закрытия открытого артериального протока на этапе роддома, оказались неэффективными. Поэтому было принято решение о хирургическом лечении крошечного пациента.

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Как сообщается, малыш успешно перенес оперативное вмешательство. Впереди трудный путь послеоперационного периода. Сейчас о ребенке заботятся неонатологи.

Источник: Одесская ОДКБ