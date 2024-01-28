Фахівці Одеської обласної дитячої клінічної лікарні успішно прооперували новонароджене немовля, яке важило лише 900 грамів. Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– Кардіохірургічна бригада лікарні дала шанс на повноцінне життя ще одному малюку вагою лише 900 грамів, – ідеться в повідомленні.

Загроза набряку леген ь

За словами медиків, у дитини була вроджена вада серця – гемодинамічно значуща відкрита артеріальна протока з явищами високої легеневої гіпертензії. Малюк перестав засвоювати суміш і були великі загрози виникнення набряку легень.

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Терапія не допомогла

Фахівці зазначили, що терапевтичні методики, які застосовували медики для закриття відкритої артеріальної протоки на етапі пологового будинку, виявилися неефективними. Тому було прийнято рішення про хірургічне лікування крихітного пацієнта.

Як повідомляється, малюк успішно переніс оперативне втручання. Попереду важкий шлях післяопераційного періоду. Зараз про дитину піклуються неонатологи.

Джерело: Одеська ОДКЛ