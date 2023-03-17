23-летняя британка Лейла Боррингтон получила 15 лет тюрьмы по обвинению в непреднамеренном убийстве своего трехлетнего пасынка Гарви, который страдал тяжелой формой невербального аутизма и не мог рассказать об издевательствах мачехи.

Как заявила прокуратура, Лейла несколько раз ударила Гарви по голове в доме в Ноттингемшире, где она проживала вместе с отцом мальчика, в августе 2021 года. Как выяснилось, ребенок скончался в результате перелома черепа и кровоизлияния в мозг.

Как установило следствие, женщина сняла на видео, как мальчик умирал, а затем вызвала скорую помощь, соврав парамедикам, что малыш упал и ударился головой.

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— Не могу думать о том, что он лежит на том полу, умирает, а она снимает его на видео, лишая медицинской помощи, — со слезами заявила на суде биологическая мать Гарви Кэти Голройд.

Прокурор Джонас Ганкин отметил, что Гарви был уязвим из-за своего возраста и инвалидности, что является отягчающими обстоятельствами.

Боррингтон также признали виновной в нанесении тяжких телесных повреждений до эпизода с гибелью ребенка.

За эти преступления она была приговорена к двум годам и шести месяцам тюремного заключения, которые будет отбывать одновременно с приговором за непреднамеренное убийство.