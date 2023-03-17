23-річна британка Лейла Боррінгтон отримала 15 років в’язниці за звинуваченням у ненавмисному вбивстві свого трирічного пасинка Гарві, який страждав важкою формою невербального аутизму і не міг розповісти про знущання мачухи.

Як заявила прокуратура, Лейла кілька разів вдарила Гарві по голові в будинку в Ноттінгемширі, де вона проживала разом із батьком хлопчика, в серпні 2021 року. Як з’ясувалося, дитина померла в результаті перелому черепа і крововиливу в мозок.

Як встановило слідство, жінка зняла на відео, як хлопчик помирав, а потім викликала швидку допомогу, збрехавши парамедикам, що малюк впав і вдарився головою.

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– Не можу думати про те, що він лежить на тій підлозі, вмирає, а вона знімає його на відео, позбавляючи медичної допомоги, – зі сльозами заявила на суді біологічна мати Гарві Кеті Голройд.

Прокурор Джонас Ганкін зазначив, що Гарві був вразливий через свій вік та інвалідність, що є обтяжувальними обставинами.

Боррінгтон також визнали винною в завданні тяжких тілесних ушкоджень до епізоду із загибеллю дитини.

За ці злочини вона була засуджена до двох років і шести місяців тюремного ув’язнення, які відбуватиме одночасно з вироком за ненавмисне вбивство.