У Дніпрі до восьми років ув’язнення засуджено жінку, яка зробила смертельну ін’єкцію півторарічному сину – прокуратура оскаржуватиме вирок суду.

За звинуваченням Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра жінку визнано винною в умисному вбивстві малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України). Її засуджено до восьми років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що у вересні 2021 року 39-річна жінка, будучи фармацевтом з медичною освітою, зробила ін’єкцію своєму півторарічному сину з сильнодіючим кардіостимулюючим лікарським засобом, що заборонений до вільного продажу.

Зараз дивляться

Хлопчика було госпіталізовано до обласної дитячої лікарні у стані клінічної смерті. Дитина померла в реанімаційному відділенні від гострого отруєння препаратом.

Наразі прокуратура готує апеляційну скаргу щодо м’якості призначеного покарання. В апеляційній інстанції представник обвинувачення наполягатиме на призначенні їй суворішого покарання.