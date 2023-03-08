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Вісім років ув’язнення: у Дніпрі жінку-фармацевта засудили за смертельну ін’єкцію своїй дитині

8 Березня 2023, 15:48
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
укол
Джерело: Depositphotos

У Дніпрі до восьми років ув’язнення засуджено жінку, яка зробила смертельну ін’єкцію півторарічному сину – прокуратура оскаржуватиме вирок суду.

За  звинуваченням Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра жінку визнано винною в умисному вбивстві малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України). Її засуджено до восьми років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що у вересні 2021 року 39-річна жінка, будучи фармацевтом з медичною освітою, зробила ін’єкцію своєму півторарічному сину з сильнодіючим кардіостимулюючим лікарським засобом, що заборонений до вільного продажу.

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Хлопчика було госпіталізовано до обласної дитячої лікарні у стані клінічної смерті. Дитина померла в реанімаційному відділенні від гострого отруєння препаратом.

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Наразі прокуратура готує апеляційну скаргу щодо м’якості призначеного покарання. В апеляційній інстанції представник обвинувачення наполягатиме на призначенні їй суворішого покарання.

Джерело
Офіс генпрокурора
Теги
Вбивство
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