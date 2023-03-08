В Днепре к восьми годам заключения приговорена женщина, которая сделала смертельную инъекцию полуторагодовалому сыну — прокуратура будет оспаривать приговор суда.

По обвинению Левобережной окружной прокуратуры г. Днепра женщина признана виновной в умышленном убийстве малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Она приговорена к восьми годам лишения свободы.

Прокуроры в суде доказали, что в сентябре 2021 года 39-летняя женщина, будучи фармацевтом с медицинским образованием, сделала инъекцию своему полуторагодовалому сыну с сильнодействующим кардиостимулирующим лекарственным средством, запрещенным к свободной продаже.

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Мальчик был госпитализирован в областную детскую больницу в состоянии клинической смерти. Ребенок умер в реанимационном отделении от острого отравления препаратом.

В настоящее время прокуратура готовит апелляционную жалобу о мягкости назначенного наказания. В апелляционной инстанции представитель обвинения будет настаивать на назначении ей более сурового наказания.