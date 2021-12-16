В Индии тысячи домохозяек лишают себя жизни. Такую ужасающую статистику страна демонстрирует из года в год.

Согласно данным Государственного бюро регистрации преступлений (NCRB), в 2020 году 22 372 домохозяйки покончили с собой, а это — 61 самоубийство каждый день или один суицид каждые 25 минут.

Данные в стране собираются каждый год с 1997-ого, и ежегодно фиксируется такая ситуация.

Как говорят эксперты, это связано с тем, что некоторые из них постоянно страдают от домашнего насилия. Кроме того, они задыхаются от ежедневной рутинной работы.

— Женщины действительно стойкие, но у терпимости есть предел, — говорит клинический психолог из северного города Варанаси Уша Верма Шривастава.

В Индии девушки выходят замуж относительно рано, как только им исполняется 18 лет. Как жены, они весь день проводят дома, выполняя всю работу — уборка, стирка, готовка, уход за детьми.

Также они нередко страдают от домашнего насилия. Правительственный опрос показал, что 30% всех женщин страны сталкивались с супружеским насилием.

Что касается пожилых женщин, то они сталкиваются с синдромом пустого гнезда, когда дети уезжают из дома, и они остаются абсолютно одни.

При этом многие самоубийства совершаются женщинами импульсивно, объясняет психиатр Сумитра Патаре. Например, мужчина приходит домой, избивает жену, а она убивает себя.

О суициде в Индии до сих пор не говорят открыто. Также там есть проблема неравенства общества.

Как отмечают эксперты, приоритетом должно стать исправление качества жизни в стране. Это может изменить статистику.