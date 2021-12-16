В Індії тисячі домогосподарок позбавляють себе життя. Таку жахливу статистику країна демонструє з року в рік.

Згідно з даними Державного бюро реєстрації злочинів (NCRB), у 2020 році 22 372 домогосподарки наклали на себе руки, а це – 61 самогубство щодня або один суїцид кожні 25 хвилин.

Дані в країні збираються щороку з 1997-го, і щорічно фіксується така ситуація.

Як говорять експерти, це пов’язано з тим, що деякі з них постійно страждають від домашнього насильства. Крім того, вони задихаються через щоденну рутинну роботу.

– Жінки справді стійкі, але у терпіння є межа, – каже клінічний психолог із північного міста Варанасі Уша Верма Шрівастава.

В Індії дівчата одружуються відносно рано, щойно їм виповнюється 18 років. Як дружини, вони весь день проводять удома, виконуючи всю роботу – прибирання, прання, приготування, догляд за дітьми.

Також вони часто страждають від домашнього насильства. Урядове опитування показало, що 30% усіх жінок країни стикалися з подружнім насильством.

Щодо літніх жінок, всі вони зіштовхуються із синдромом порожнього гнізда, коли діти їдуть із дому, і вони залишаються абсолютно одні.

Водночас багато самогубств здійснюються жінками імпульсивно, пояснює психіатр Сумітра Патаре. Наприклад, чоловік приходить додому, б’є дружину, а вона вбиває себе.

Про суїцид в Індії досі не кажуть відкрито. Також є проблема нерівності суспільства.

Як зазначають експерти, пріоритетом має стати виправлення якості життя мешканців країни. Це може змінити статистику.