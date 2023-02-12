Исследователи из Университета Квинсленда обнаружили в съедобном грибе активное соединение, которое ускоряет рост нервов и улучшает память.

Как отметил профессор Фредерик Менье из Института мозга Квинсленда, команда идентифицировала новые активные соединения из гриба львиная грива (Hericium erinaceus), который веками использовался в традиционной медицине азиатских стран.

— Доклинические испытания показали, что гриб львиная грива оказывает значительное влияние на рост клеток головного мозга и улучшение памяти, — сказал профессор Менье.

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По его словам, ученые измеряли нейротрофические эффекты соединений, выделенных из Hericium erinaceus, на культивируемые клетки головного мозга и и неожиданно обнаружили, что активные соединения помогают устанавливать новые связи с другими нейронами в мозге.

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Соавтор исследования Рамон Мартинес-Мармол из UQ, сказал, что это открытие может применяться для лечения и защиты от нейродегенеративных когнитивных расстройств, таких как болезнь Альцгеймера.

По словам Дэ Хи Ли из компании CNGBio Co, которая поддерживала исследовательский проект, это важное открытие раскрывает молекулярный механизм соединений гриба львиной гривы и их влияние на функцию мозга, особенно на память.