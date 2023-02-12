Дослідники з Університету Квінсленда виявили в їстівному грибі активну сполуку, яка прискорює ріст нервів і покращує пам’ять.

Як зазначив професор Фредерік Меньє з Інституту мозку Квінсленда, команда ідентифікувала нові активні сполуки з гриба левова грива (Hericium erinaceus), який століттями використовувався в традиційній медицині азіатських країн.

– Доклінічні випробування показали, що гриб левова грива має значний вплив на ріст клітин головного мозку і поліпшення пам’яті, – сказав професор Меньє.

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За його словами, вчені вимірювали нейротрофічні ефекти сполук, виділених з Hericium erinaceus, на культивовані клітини головного мозку і і несподівано виявили, що активні сполуки допомагають встановлювати нові зв’язки з іншими нейронами в мозку.

Співавтор дослідження Рамон Мартінес-Мармол з UQ, сказав, що це відкриття може застосовуватися для лікування і захисту від нейродегенеративних когнітивних розладів, таких як хвороба Альцгеймера.

За словами те Хі Лі з компанії CNGBio Co, яка підтримувала дослідницький проект, це важливе відкриття розкриває молекулярний механізм сполук гриба левової гриви і їхній вплив на функцію мозку, особливо на пам’ять.