Ученые Амстердамского университета в ходе исследования выяснили, что человеческая память может быть ненадежной уже через несколько секунд после события — явление, которое команда назвала иллюзиями кратковременной памяти.

Как предполагают исследователи, неточности могут возникать, когда мы начинаем заполнять память на основе наших ожиданий.

— Даже в самый короткий срок наша память может быть не совсем надежной. Особенно, когда у нас есть сильные ожидания относительно того, каким должен быть мир, — говорит ведущий автор исследования Марте Оттен.

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Чтобы выяснить это, ученые провели четыре эксперимента с 23 добровольцами.

В первом участникам показали круг из шести или восьми букв, одна или две из которых были зеркальными. Через несколько секунд был показан второй круг букв, который им было приказано игнорировать — это действовало как отвлечение.

Затем участников попросили выбрать из ряда вариантов целевую фигуру, которая находилась в определенном месте в первом круге, и оценить свою уверенность в этом выборе.

Результаты показали, что наиболее распространенной ошибкой был выбор зеркальной формы целевой формы. Участники заявили, что видели настоящие буквы в 37% случаев, когда им показывали зеркальное письмо, по сравнению с 11% случаев при обратном сценарии.

По словам ученых, ошибки были вызваны знанием участниками алфавита и, следовательно, их ожиданиями, а не просто сходством во внешнем виде форм.

Количество ошибок росло по мере увеличения времени отвлечения внимания в эксперименте, но только там, где целевая форма была зеркальной буквой.

Исследователи говорят, что ошибки связаны не с тем, как участники воспринимали формы, а с ошибками в их кратковременной памяти, учитывая, что само восприятие не должно ухудшаться со временем.

Выводы были подтверждены результатами трех аналогичных экспериментов с участием 348 человек.

Команда говорит, что теперь они надеются выяснить, сохраняются ли подобные эффекты в реальных ситуациях и для других типов воспоминаний.