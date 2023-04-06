Учені Амстердамського університету під час дослідження з’ясували, що людська пам’ять може бути ненадійною вже через кілька секунд після події – явище, яке команда назвала ілюзіями короткочасної пам’яті.

Як припускають дослідники, неточності можуть виникати, коли ми починаємо заповнювати пам’ять на основі наших очікувань.

– Навіть у найкоротший термін наша пам’ять може бути не зовсім надійною. Особливо, коли в нас є сильні очікування щодо того, яким має бути світ, – каже провідний автор дослідження Марте Оттен.

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Щоб з’ясувати це, вчені провели чотири експерименти з 23 добровольцями.

У першому учасникам показали коло з шести або восьми букв, одна або дві з яких були дзеркальними. Через кілька секунд було показано друге коло букв, яке їм було наказано ігнорувати – це діяло як відволікання.

Потім учасників попросили вибрати з низки варіантів цільову фігуру, яка знаходилася в певному місці в першому колі, і оцінити свою впевненість у цьому виборі.

Результати показали, що найпоширенішою помилкою був вибір дзеркальної форми цільової форми. Учасники заявили, що бачили справжні літери в 37% випадків, коли їм показували дзеркальний лист, порівняно з 11% випадків за зворотного сценарію.

За словами вчених, помилки були викликані знанням учасниками алфавіту і, отже, їхніми очікуваннями, а не просто схожістю в зовнішньому вигляді форм.

Кількість помилок зростала в міру збільшення часу відволікання уваги в експерименті, але тільки там, де цільова форма була дзеркальною буквою.

Дослідники кажуть, що помилки пов’язані не з тим, як учасники сприймали форми, а з помилками в їхній короткочасній пам’яті, з огляду на те, що саме сприйняття не повинно погіршуватися з часом.

Висновки були підтверджені результатами трьох аналогічних експериментів за участю 348 осіб.

Команда каже, що тепер вони сподіваються з’ясувати, чи зберігаються подібні ефекти в реальних ситуаціях і для інших типів спогадів.