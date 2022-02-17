Нове дослідження, проведене психологами з Університету Пітсбурга, показало, що літні люди можуть запобігти погіршенню пам’яті певного типу, дотримуючись режиму регулярних вправ.

Епізодична пам’ять стосується подій, що відбулися з вами в минулому. Вона одна з перших знижується з віком.

Відомо, що фізичні вправи змушують серце битися швидше, покращують здоров’я мозку. Але дослідження, які вивчали цей зв’язок у літніх людей, давали неоднозначні результати.

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У пошуках ясності в каламутних водах наукової літератури команда вчених вивчила 1 279 досліджень, у підсумку звузивши їх до 36, які відповідали певним критеріям.

Потім вони використовували спеціалізоване програмне забезпечення для перетворення даних у форму, в якій можна було безпосередньо порівнювати різні дослідження.

Витрачені зусилля окупилися, коли вчені виявили, що цих 36 досліджень виявилося достатньо, щоб показати: для літніх людей вправи дійсно важливі для поліпшення пам’яті.

– Об’єднання даних дозволило нам вивчити майже 3 тис. учасників, – уточнюють дослідники.

З такою великою кількістю учасників команда змогла показати зв’язок між вправами та епізодичною пам’яттю, а також відповісти на більш конкретні питання про те, хто і як отримує користь.

Було виявлено, що у людей віком від 55 до 68 років пам’ять помітно покращилася в порівнянні з тими, кому від 69 до 85 років.

Команда також виявила найбільший ефект від вправ у тих, хто ще не зазнав зниження когнітивних функцій, а також у учасників, які постійно тренувалися кілька разів на тиждень.

На думку дослідників, висновки для громадського здоров’я очевидні: фізичні вправи – це доступний спосіб, за допомогою якого літні люди можуть запобігти погіршенню пам’яті, приносячи користь собі, своїм опікунам і системі охорони здоров’я.

Просто потрібна гарна пара взуття для ходьби, щоб вийти з дому і почати рухатися, рекомендують вчені.