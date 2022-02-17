Новое исследование, проведенное психологами из Университета Питтсбурга, показало, что пожилые люди могут предотвратить ухудшение памяти определенного типа, придерживаясь режима регулярных упражнений.

Эпизодическая память относится к событиям, произошедшим с вами в прошлом. Она одна из первых снижается с возрастом.

Известно, что физические упражнения заставляют сердце биться быстрее, улучшают здоровье мозга. Но исследования, изучавшие эту связь у пожилых людей, давали неоднозначные результаты.

В поисках ясности в мутных водах научной литературы команда ученых изучила 1 279 исследований, в конечном итоге сузив их до 36, которые соответствовали определенным критериям.

Затем они использовали специализированное программное обеспечение, чтобы преобразовать данные в форму, в которой можно было напрямую сравнивать различные исследования.

Затраченные усилия окупились, когда ученые обнаружили, что этих 36 исследований оказалось достаточно, чтобы показать: для пожилых людей упражнения действительно важны и в плане улучшения памяти.

— Объединение данных позволило нам изучить почти 3 тыс. участников, — уточняют исследователи.

С таким большим количеством участников команда смогла показать связь между упражнениями и эпизодической памятью, а также ответить на более конкретные вопросы о том, кто и как получает пользу.

Было обнаружено, что у людей в возрасте от 55 до 68 лет память заметно улучшилась по сравнению с теми, кому от 69 до 85 лет.

Команда также обнаружила наибольший эффект от упражнений у тех, кто еще не испытал снижения когнитивных функций, а также у участников, которые постоянно тренировались несколько раз в неделю.

По мнению исследователей, выводы для общественного здравоохранения очевидны: физические упражнения — это доступный способ, с помощью которого пожилые люди могут предотвратить ухудшение памяти, принося пользу себе, своим опекунам и системе здравоохранения.

Просто нужна хорошая пара обуви для ходьбы, чтобы выйти из дома и начать двигаться, рекомендуют ученые.