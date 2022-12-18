Команда ученых одного из крупнейших образовательных и исследовательских центров диабета Джослина, расположенного в Бостоне, штат Массачусестс, в ходе исследования пришла к выводу, что холод помогает эффективно бороться с лишним весом.

— Новое исследование, в частности, продемонстрировало, как молекула, которая выделяется при низких температурах, способна эффективно бороться с ожирением, — говорится в сообщении.

Отмечается, что бурый висцелярный жир отличается от белого жира (накапливается на животе и руках) тем, что сжигает липиды и глюкозу для выработки тепла.

В этом смысле бурый жир считается хорошим жиром, и поэтому находится в центре многих исследований по борьбе с ожирением, когда ученые пытаются понять, как эффективно превратить белый жир в бурый.

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Сообщается, что в новом исследовании мышей кормили типичной западной диетой с высоким содержанием жиров, чтобы вызвать ожирение. Затем животных помещали в холодные условия с температурой около 4,4 градуса по Цельсию.

В результате оказалось, что их чувствительность к инсулину увеличилась, а метаболизм глюкозы улучшился. Их масса тела тоже снизилась по сравнению с мышами из контрольной группы. Также ученые обнаружили значительное снижение воспаления.

Эти эффекты зависят от выработки природной молекулы бурого жира MaR2, резюмируют исследователи.

Источник: Nature