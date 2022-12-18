Команда вчених одного з найбільших освітніх і дослідницьких центрів діабету Джосліна, розташованого в Бостоні, штат Массачусетс, під час дослідження дійшла висновку, що холод допомагає ефективно боротися із зайвою вагою.

– Нове дослідження, зокрема, продемонструвало, як молекула, яка виділяється при низьких температурах, здатна ефективно боротися з ожирінням, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що бурий вісцелярний жир відрізняється від білого жиру (накопичується на животі і руках) тим, що спалює ліпіди і глюкозу для вироблення тепла.

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У цьому сенсі бурий жир вважається хорошим жиром, і тому знаходиться в центрі багатьох досліджень по боротьбі з ожирінням, коли вчені намагаються зрозуміти, як ефективно перетворити білий жир на бурий.

Повідомляється, що в новому дослідженні мишей годували типовою західною дієтою з високим вмістом жиру, щоб викликати ожиріння. Потім тварин поміщали в холодні умови з температурою близько 4,4 градуса за Цельсіем

В результаті виявилося, що їхня чутливість до інсуліну збільшилася, а метаболізм глюкози покращився. Їхня маса тіла теж знизилася в порівнянні з мишами з контрольної групи. Також вчені виявили значне зниження запалення.

Ці ефекти залежать від вироблення природної молекули бурого жиру MaR2, резюмують дослідники.

Джерело: Nature