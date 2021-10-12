Во Львове врачи провели четвертую за последний месяц трансплантацию сердца.

Об этом сообщил директор Института сердца Борис Тодуров в социальных сетях.

— Сегодня сделали еще одну трансплантацию сердца во Львове. Эксплантацию выполнили в Ивано-Франковской областной больнице. Спасибо коллегам за помощь и сотрудничество, — отметил он.

Операцию провели 29-летнему пациенту. Донором стал 54-летний мужчина из Ивано-Франковской области, который умер от травмы несовместимой с жизнью. Семья дала согласие на забор органов.

В областной клинической больнице специалисты из Киева и Львова изъяли сердце, печень и почки. Сердце и печень успешно трансплантировали во Львовской больнице скорой помощи.

Почку трансплантировали в урологическом отделении ОКБ 31-летнему жителю г. Львов, поскольку у донора редкая четвертая группа крови, и пациентам с Ивано-Франковщины, что находятся с этой группой крови на учете, во время исследований выявили несовместимости между донором и реципиентом, что сделало невозможным проведение трансплантации почки. Сейчас состояние пациентов стабильное.

Кроме того, в ОКБ провели первую трансплантацию почки от родственного донора пациенту с хронической почечной недостаточностью. Он тоже находится в удовлетворительном состоянии.

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Недавно в Киеве 12-летней девочке пересадили сердце. Донором стал 38-летний мужчина из Винницы, которому констатировали смерть головного мозга.

Врачам удалось адаптировать большое сердце для маленькой грудной клетки девочки. Операция прошла успешно.

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Источник: Светлана Онищук, Борис Тодуров

Фото: Светлана Онищук