У Львові лікарі провели четверту за останній місяць трансплантацію серця.

Про це повідомив директор Інституту серця Борис Тодуров у соціальних мережах.

– Сьогодні зробили ще одну трансплантацію серця у Львові. Експлантацію виконали у Івано-Франківській обласній лікарні. Спасибі колегам за допомогу і співробітництво, – зазначив він.

Операцію провели 29-річному пацієнту. Донором став 54-річний чоловік з Івано-Франківської області, який помер від травми несумісної із життям. Родина дала згоду на забір органів.

В обласній клінічній лікарні спеціалісти з Києва та Львова вилучили серце, печінку та нирки. Серце і печінку успішно трансплантували у Львівській лікарні швидкої допомоги.

Нирку трансплантували в урологічному відділені ОКЛ 31-річному жителю м. Львів, оскільки у донора рідкісна четверта група крові, і пацієнтам з Івано-Франківщини, що знаходяться із цією групою крові на обліку, під час досліджень виявили несумісність між донором і реципієнтом, що унеможливило проведення трансплантації нирки. Нині стан пацієнтів стабільний.

Крім того, в ОКЛ провели першу трансплантацію нирки від родинного донора пацієнту з хронічною нирковою недостатністю. Він теж перебуває в задовільному стані.

View this post on Instagram Допис, поширений Borys Todurov (@borys_todurov)

Нещодавно у Києві 12-річній дівчинці пересадили серце. Донором став 38-річний чоловік із Вінниці, якому констатували смерть головного мозку.

Лікарям вдалося адаптувати велике серце для малої грудної клітки дівчинки. Операція пройшла успішно.

Читайте також: В Україні вперше здійснили трансплантацію серця дитині

Джерело: Світлана Онищук, Борис Тодуров

Фото: Світлана Онищук