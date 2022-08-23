Количество погибших от массированного ракетного обстрела двух общежитий Харькова составляет уже 25 человек, среди них один ребенок. Тела восьмерых жертв до сих пор не удалось опознать.

Сегодня, 23 августа, поисково-спасательная операция на развалинах общежития в Салтовском районе завершилась. Другое общежитие, где жили коммунальщики, спасатели закончили разбирать еще несколько дней назад.

В разных больницах Харькова сейчас находятся почти четыре десятка раненых. О тех, кому удалось уцелеть — репортаж журналистов Фактов ICTV.

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…Жителю общежития в Салтовском районе Харькова Вячеславу Симону удалось уцелеть. Так же, как и его брату Жене. Третий из братьев был в это время, к счастью, не дома. Но жить всем им теперь негде. Все осталось под завалами…

В этом общежитии впоследствии найдут тела 19 людей. Среди погибших — 39-летняя женщина из Львова, большая семья переселенцев из Кутузовки, которая едва вырвалась из оккупации в марте и поселилась в этом общежитии.

Российский Искандер прилетел по зданию вечером 17 августа. А уже через несколько часов ракеты С-300 разбили еще одно общежитие и убили шестерых жителей в другом районе Харькова, там жили коммунальщики.

— В ту ночь, когда в Харькове были обстреляны общежития, вечером и утром, в больницы доставлены 29 пострадавших с минно-взрывными травмами, — говорит заведующий отделением травматологии Игорь Спесивый.

38-летний работник горэлектротранссервиса Юрий с семьей жил на четвертом этаже общежития. После двух взрывов все оказались на первом.

— Соседка моя в очень тяжелом состоянии. Ее ребенка, мальчика 13 лет, на два месяца младше моей дочери нашли под завалами мертвым, — рассказывает житель общежития в Слободском районе Харькова Юрий Петухов.

Его жена и дочь сейчас также в больнице: и женщины — повреждения позвоночника, у ребенка – перелом ноги.

По словам мужчины, их семья 80 дней прожила в подземке, в мае решили вернуться домой, мол, район тихий. Теперь планируют после выписки ехать на реабилитацию за границу, только документы надо восстановить, потому что все осталось под завалами.

…20-летний Слава в четверг также планирует выписываться, оговаривается, “домой”. Но уточняет: поедут жить к родне, и буду дальше играть в футбол.