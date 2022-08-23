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Уцелевшие в аду: раненые во время обстрелов общежитий Харькова не верят, что выжили

23 августа 2022, 14:18
Мария Малевская журналист Вікна. Новини Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
діти
Источник: Depositphotos

Количество погибших от массированного ракетного обстрела двух общежитий Харькова составляет уже 25 человек, среди них один ребенок. Тела восьмерых жертв до сих пор не удалось опознать.

Сегодня, 23 августа, поисково-спасательная операция на развалинах общежития в Салтовском районе завершилась. Другое общежитие, где жили коммунальщики, спасатели закончили разбирать еще несколько дней назад.

В разных больницах Харькова сейчас находятся почти четыре десятка раненых. О тех, кому удалось уцелеть — репортаж журналистов Фактов ICTV.

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…Жителю общежития в Салтовском районе Харькова Вячеславу Симону удалось уцелеть. Так же, как и его брату Жене. Третий из братьев был в это время, к счастью, не дома. Но жить всем им теперь негде. Все осталось под завалами…

В этом общежитии впоследствии найдут тела 19 людей. Среди погибших — 39-летняя женщина из Львова, большая семья переселенцев из Кутузовки, которая едва вырвалась из оккупации в марте и поселилась в этом общежитии.

Российский Искандер прилетел по зданию вечером 17 августа. А уже через несколько часов ракеты С-300 разбили еще одно общежитие и убили шестерых жителей в другом районе Харькова, там жили коммунальщики.

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— В ту ночь, когда в Харькове были обстреляны общежития, вечером и утром, в больницы доставлены 29 пострадавших с минно-взрывными травмами, — говорит заведующий отделением травматологии Игорь Спесивый.

38-летний работник горэлектротранссервиса Юрий с семьей жил на четвертом этаже общежития. После двух взрывов все оказались на первом.

— Соседка моя в очень тяжелом состоянии. Ее ребенка, мальчика 13 лет, на два месяца младше моей дочери нашли под завалами мертвым, — рассказывает житель общежития в Слободском районе Харькова Юрий Петухов.

Его жена и дочь сейчас также в больнице: и женщины — повреждения позвоночника, у ребенка – перелом ноги.

По словам мужчины, их семья 80 дней прожила в подземке, в мае решили вернуться домой, мол, район тихий. Теперь планируют после выписки ехать на реабилитацию за границу, только документы надо восстановить, потому что все осталось под завалами.

…20-летний Слава в четверг также планирует выписываться, оговаривается, “домой”. Но уточняет: поедут жить к родне, и буду дальше играть в футбол.

Теги
Війна в Україні Гуртожиток Медики Ракетные удары России Харьков
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