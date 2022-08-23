Кількість загиблих від масованого ракетного обстрілу двох гуртожитків Харкова становить вже 25 осіб, серед них одна дитина. Тіла вісьмох жертв досі не вдалося впізнати.

Сьогодні, 23 серпня, пошуково-рятувальна операція на руїнах гуртожитку в Салтівському районі завершилася. Інший гуртожиток, де жили комунальники, рятувальники закінчили розбирати ще кілька днів тому.

У різних лікарнях Харкова зараз перебувають майже чотири десятки поранених. Про тих, кому вдалося вціліти – репортаж журналістів Фактів ICTV.

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…Жителю гуртожитку в Салтівському районі Харкова В’ячеславу Симону вдалося вціліти. Так само, як і його братові Євгену. Третій з братів був у цей час, на щастя, не вдома. Але жити всім їм тепер ніде. Все залишилося під завалами…

У цьому гуртожитку згодом знайдуть тіла 19 людей. Серед загиблих – 39-річна жінка зі Львова, велика родина переселенців з Кутузівки, яка ледь вирвалася з окупації в березні і оселилася в цьому гуртожитку.

Російський Іскандер прилетів по будівлі ввечері 17 серпня. А вже через кілька годин ракети С-300 розбили ще один гуртожиток і вбили шістьох жителів в іншому районі Харкова, там жили комунальники.

– В ту ніч, коли в Харкові були обстріляні гуртожитки, ввечері і вранці, в лікарні доставлені 29 постраждалих з мінно-вибуховими травмами, – говорить завідувач відділенням травматології Ігор Спесивий.

38-річний працівник міськелектротранссервісу Юрій з родиною жив на четвертому поверсі гуртожитку. Після двох вибухів всі опинилися на першому.

– Сусідка моя в дуже важкому стані. Її дитину, хлопчика 13 років, на два місяці молодше моєї доньки, знайшли під завалами мертвим, – розповідає житель гуртожитку в Слобідському районі Харкова Юрій Пєтухов.

Його дружина і дочка зараз також у лікарні: і жінки – пошкодження хребта, у дитини – перелом ноги.

За словами чоловіка, їхня сім’я 80 днів прожила в підземці, в травні вирішили повернутися додому, мовляв, район тихий. Тепер планують після виписки їхати на реабілітацію за кордон, тільки документи треба відновити, бо все залишилося під завалами.

…20-річний Слава в четвер також планує виписуватися, обмовляється, “додому”. Але уточнює: поїду жити до родичів, і буду далі грати у футбол.