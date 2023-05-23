Операция ожидалась сложная. В отделении отоларингологии Охматдета хирурги и анестезиологи готовились к любым неожиданностям. На всякий случай были заготовлены препараты крови, чтобы быстро среагировать на возможное изменение состояния ребенка.

Однако благодаря слаженной профессиональной работе операционной бригады все прошло успешно.

— Ангиофиброма была удалена почти без кровопотери и без использования препаратов крови, — сказал Юрий Молочек, заведующий отделением оториноларингологии Охматдета, который проводил операцию.

Юношеская ангиофиброма носоглотки — новообразование, которое растет в полости носа. Чаще всего встречается у мальчиков подросткового возраста.

Эта опухоль доброкачественная, но может перерасти в злокачественную, повредить окружающие ткани.

Так что операцию сделали вовремя. Потому что еще осенью мальчик начал жаловаться, что не может дышать носом, к тому же присоединились частые кровотечения.

Родители обратились в областную больницу, где и поставили диагноз — юношеская ангиофиброма носоглотки.

Для дальнейшего обследования мальчика направили в Охматдет. Компьютерная томография показала, что опухоль занимала всю носоглотку, носовую полость, проросла к основанию черепа и в крылонебное пространство.

Хирурги ЛОР-отделения приняли решение оперировать, но надо было учитывать неожиданное осложнение. Ангиофиброма имела кровоснабжение из бассейна сонной артерии, следовательно, при удалении могло возникнуть опасное для жизни пациента кровотечение.

Но бригада хирургов и анестезиологов, которые применили специальную методику, справилась на отлично.

Источник и фото: НДСЛ Охматдит