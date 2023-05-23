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Велика пухлина проросла до основи черепа: в Охматдиті врятували підлітка

23 Травня 2023, 11:49
Валентина Андрейко журналістка
хірург охматдит

Операція очікувалася складна. У відділенні отоларингології Охматдиту хірурги та анестезіологи готувалися до будь-яких несподіванок. На всяк випадок були заготовлені препарати крові, щоб швидко зреагувати на можливу зміну стану дитини.

Проте завдяки злагодженій професійній роботі операційної бригади все пройшло успішно.

– Ангіофіброма була видалена майже без крововтрати та без використання препаратів крові, – сказав Юрій Молочек, завідувач відділення оториноларингології Охматдиту, який проводив операцію.

Юнацька ангіофіброма носоглотки — новоутворення, яке росте у порожнині носа. Найчастіше зустрічається у хлопчиків підліткового віку.

Ця пухлина доброякісна, але може перерости у злоякісну, пошкодити навколишні тканини.

Так що операцію зробили вчасно. Бо ще восени хлопчик почав скаржитися, що не може дихати носом, до того ж приєдналися часті кровотечі.

Батьки звернулися до обласної лікарні, де, власне і поставили діагноз –  юнацька ангіофіброма носоглотки.

Для подальшого обстеження хлопчика направили до Охматдиту. Комп’ютерна томографія показала, що пухлина займала всю носоглотку, носову порожнину, проросла до основи черепа та в крилопіднебінний простір.

Хірурги ЛОР-відділення прийняли рішення оперувати, але треба було зважати на несподіване  ускладнення. Ангіофіброма мала кровопостачання з басейну сонної артерії, отже при видаленні могла виникнути небезпечна для життя пацієнта кровотеча.

Але бригада хірургів і анестезиологів, які застосували спеціальну методику, упоралася на відмінно.

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Джерело і фото: НДСЛ Охматдит

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