Как показывает анализ, в большинстве стран ПЦР-тесты и тесты на антиген бесплатно могут сделать только местные жители. Для туристов и других гостей эта медицинская услуга – платная. Разлет по ценам впечатляет.

В Австралии федеральная схема, введенная в конце января, позволяет пенсионерам и держателям льготных карт получить доступ к 10 бесплатным экспресс-тестам на антиген в течение трех месяцев.

Однако в январе регулятор по вопросам конкуренции выразил обеспокоенность тем, что экспресс-тесты в небольших розничных торговых точках на антиген часто стоят от 20 до 30, а иногда и более 70 (€44,28) австралийских долларов за тест, несмотря на то, что оптовые цены варьируются от 3,95 до 10 австралийских долларов.

В Бельгии цена самотестирования на антиген, продаваемая в аптеках, составляет около €6-8, что выше, чем в соседних странах, таких как Франция и Нидерланды, хотя они доступны в бельгийских супермаркетах за около €3. В то время как ПЦР-тест, который стоит около €41, является бесплатным для людей с симптомами или может быть возмещен медицинской страховкой.

Самостоятельные тесты во Франции стоят от €4 до 5 в аптеках и около €1,25 в супермаркетах. Тесты бокового потока и тесты ПЦР бесплатны для всех, кто зарегистрирован во французской системе здравоохранения и полностью вакцинирован. Люди, не состоящие в системе (например, туристы), и те, кто не полностью привит, платят около €25 за латеральный поток и до €45 за ПЦР.

Германия уже было отменила свою систему бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус, которую немцы использовали для посещения таких мест, как театры и футбольные стадионы, в октябре.

Невакцинированные люди, за исключением беременных женщин, детей или тех, кому противопоказана вакцинация по медицинским показаниям, должны были платить за анализы.

Однако месяц спустя бесплатные тесты были вновь введены, поскольку власти изо всех сил пытались обуздать быстро растущий уровень заражения.

В Южной Африке экспресс-тесты на антигены продаются по цене 380 ZAR (примерно €22), а ПЦР-тесты стоят в два раза дороже.

Режимы тестирования различаются в 17 самоуправляющихся регионах Испании. В регионе Мадрида правительство уже распространило 5 млн бесплатных тестов на антиген, которые можно получить в аптеках столицы и ее окрестностей.

В середине января правительство Испании ограничило цену тестов на антигены в аптеках на уровне €2,94. До этого тестовые наборы продавались по цене около €10 и не всегда были доступны.

В Таиланде наборы для тестирования на антигены продаются онлайн, в магазинах и аптеках по цене от 50 бат (€1,36). Правительство также начало продавать тесты на антигены по 35 бат (€0,96) в восьми местах в Бангкоке и в Интернете.

Если вы хотите посетить страну в качестве туриста, вам может потребоваться пройти тест перед въездом, и это может быть дороже. Стоимость ПЦР-тестов колеблется от 1 300 (€35) до 4 500 бат (€122,82).

В США стоимость и доступность экспресс-тестирования на антиген и ПЦР значительно различаются в зависимости от того, где вы живете, и от того, какая у вас медицинская страховка, если таковая имеется.

Экспресс-тест на антиген может стоить около $15 в аптеке или супермаркете, но с января по всей стране значительно увеличилось количество мест для бесплатного тестирования, а также миллионы тестовых наборов для школ.

Тесты ПЦР доступны в частных клиниках по цене $100 и более, но также можно получить их бесплатно в некоторых больницах, хотя доступ к ним очень разный.