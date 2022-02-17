Як показує аналіз, в більшості країн ПЛР-тести і тести на антиген безкоштовно можуть зробити тільки місцеві жителі. Для туристів та інших гостей ця медична послуга – платна. Розліт за цінами вражає.

В Австралії федеральна схема, введена в кінці січня, дозволяє пенсіонерам і власникам пільгових карт отримати доступ до 10 безкоштовних експрес-тестів на антиген протягом трьох місяців.

Проте в січні регулятор з питань конкуренції висловив занепокоєння тим, що експрес-тести в невеликих роздрібних торгових точках на антиген часто коштують від 20 до 30, а іноді і більше 70 (€44,28) австралійських доларів за тест, незважаючи на те, що оптові ціни варіюються від 3,95 до 10 австралійських доларів.

У Бельгії ціна самотестування на антиген, що продається в аптеках, становить близько €6-8, що вище, ніж у сусідніх країнах, зокрема Франції й Нідерландах, хоча вони доступні в бельгійських супермаркетах за близько €3. Водночас ПЛР-тест, який коштує близько €41, є безкоштовним для людей з симптомами або може бути відшкодований медичною страховкою.

Самостійні тести у Франції коштують від €4 до €5 в аптеках і близько €1,25 в супермаркетах. Тести бічного потоку і тести ПЛР безкоштовні для всіх, хто зареєстрований у французькій системі охорони здоров’я і повністю вакцинований. Люди, які не перебувають у системі (наприклад, туристи), і ті, хто не повністю щеплений, платять близько €25 за латеральний потік і до €45 за ПЛР.

Німеччина вже було скасувала свою систему безкоштовного експрес-тестування на коронавірус, яку німці використовували для відвідування таких місць, як театри і футбольні стадіони, в жовтні.

Невакциновані люди, за винятком вагітних жінок, дітей або тих, кому протипоказана вакцинація за медичними показаннями, повинні були платити за аналізи.

Проте через місяць безкоштовні тести були знову введені, оскільки влада намагалася приборкати швидко зростаючий рівень зараження.

У Південній Африці експрес-тести на антигени продаються за ціною 380 ZAR (приблизно €22), а ПЛР-тести коштують вдвічі дорожче.

Режими тестування розрізняються в 17 самоврядних регіонах Іспанії. У регіоні Мадрида уряд вже поширив 5 млн безкоштовних тестів на антиген, які можна отримати в аптеках столиці та її околиць.

У середині січня уряд Іспанії обмежив ціну тестів на антигени в аптеках на рівні €2,94. До цього тестові набори продавалися за ціною близько €10 і не завжди були доступні.

У Таїланді набори для тестування на антигени продаються онлайн, в магазинах і аптеках за ціною від 50 бат (€1,36). Уряд також почав продавати тести на антигени по 35 бат (€0,96) у восьми місцях в Бангкоку і в інтернеті.

Якщо ви хочете відвідати країну як турист, вам може знадобитися пройти тест перед в’їздом, і це може бути дорожче. Вартість ПЛР-тестів коливається від 1 300 (€35) до 4 500 бат (€122,82).

У США вартість і доступність експрес-тестування на антиген і ПЛР значно різняться з огляду на те, де ви живете, і на те, яка у вас медична страховка, якщо така є.

Експрес-тест на антиген може коштувати близько $15 в аптеці або супермаркеті, але з січня по всій країні значно збільшилася кількість місць для безкоштовного тестування, а також мільйони тестових наборів для шкіл.

Тести ПЛР доступні в приватних клініках за ціною $100 і більше, але також можна отримати їх безкоштовно в деяких лікарнях, хоча доступ до них дуже різний.