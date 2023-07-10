Эксперты Global Medical Knowledge Alliance, фонда поддержки взрослых онкопациентов Inspiration Family, OncoHub и Национального института рака провели исследование о влиянии полномасштабной войны в Украине на лечение рака.
Согласно проведенному опросу:
- почти 80% украинских онкопациентов оплачивали лечение за свой счет;
- 8% переехали в пределах Украины;
- 16% уехали за границу.
Исследование также показало, что чаще всего онкопациенты платят за диагностические исследования, хирургическое лечение и химиотерапию.
По словам экспертов, общее время ожидания лечения было больше в прифронтовых регионах, а радио- и химиотерапия были более доступными в регионах, которые меньше пострадали от войны и наплыва внутренне перемещенных лиц.
Кроме того, опрос показал, что 21% респондентов мигрировали из-за необходимости продолжения лечения рака, из-за боевых действий — 14%.
Исследователи отмечают, что общая доступность лечения онкозаболеваний не изменилась по сравнению с довоенным временем, общее время ожидания медицинской помощи после начала полномасштабного вторжения было выше в прифронтовых регионах и регионах активных боевых действий.
В опросе приняли участие 289 пациентов из всех регионов Украины, которые начали лечение рака еще до российского вторжения. Из них 39% опрошенных имели I или II стадию онкологического заболевания, 38% — III стадию, а 28% — IV.