Эксперты Global Medical Knowledge Alliance, фонда поддержки взрослых онкопациентов Inspiration Family, OncoHub и Национального института рака провели исследование о влиянии полномасштабной войны в Украине на лечение рака.

Согласно проведенному опросу:

почти 80% украинских онкопациентов оплачивали лечение за свой счет;

8% переехали в пределах Украины;

16% уехали за границу.

Исследование также показало, что чаще всего онкопациенты платят за диагностические исследования, хирургическое лечение и химиотерапию.

По словам экспертов, общее время ожидания лечения было больше в прифронтовых регионах, а радио- и химиотерапия были более доступными в регионах, которые меньше пострадали от войны и наплыва внутренне перемещенных лиц.

Кроме того, опрос показал, что 21% респондентов мигрировали из-за необходимости продолжения лечения рака, из-за боевых действий — 14%.

Исследователи отмечают, что общая доступность лечения онкозаболеваний не изменилась по сравнению с довоенным временем, общее время ожидания медицинской помощи после начала полномасштабного вторжения было выше в прифронтовых регионах и регионах активных боевых действий.

В опросе приняли участие 289 пациентов из всех регионов Украины, которые начали лечение рака еще до российского вторжения. Из них 39% опрошенных имели I или II стадию онкологического заболевания, 38% — III стадию, а 28% — IV.