В Институте сердца, где провели трансплантацию почки от мужа — жене, с этой невероятной парой хотели сфотографироваться все. Потому что настолько трогательные отношения были между этими двумя людьми, что каждый хоть таким образом, стоя рядом с ними, хотел приобщиться к счастливой семье.

И когда рассказывают об успешной операции, то сначала говорят о Екатерине и Артуре.

Они — харьковчане. Хрупкая Екатерина нуждалась в срочной трансплантации почки, ведь ее диагноз и состояние уже представляли реальную угрозу для жизни.

Семью предупредили, что поиск подходящего донора может затянуться, и тогда Артур настоял, чтобы почку для жены взяли именно у него. Потому что драгоценное время уходит.

К счастью, мужчина подошел в качестве донора. Вероятно, какие-то высшие силы берегли Екатерину.

Михаил Загрийчук и команда врачей Института сердца МЗ Украины, которые оперировали пациентку, признают, что эти супруги были примером удивительной преданности и заботы друг о друге.

Операция прошла успешно. Екатерина и Артур теперь должны жить долго и счастливо

Источник и фото: Інститут серця МОЗ