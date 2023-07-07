В Інституті серця, де провели трансплантацію нирки від чоловіка дружині, з цією неймовірною парою хотіли сфотографуватися всі. Бо настільки зворушливі стосунки були між цими двома людьми, що кожен хоч так, стоячи поряд із ними, хотів долучитися до щасливої родини.

І коли розказують про успішну операцію, то спочатку говорять про Катерину й Артура.

Вони – харків’яни. Тендітна Катерина потребувала термінової трансплантації нирки, адже її діагноз і стан вже становили реальну загрозу для життя.

Родину попередили, що пошук підходящого донора може затягнутися, і тоді Артур наполіг, щоб нирку для дружини взяли саме в нього. Бо дорогоцінний час спливає.

На щастя, чоловік підійшов як донор. Певно, якісь вищі сили берегли Катерину.

Михайло Загрійчук та команда лікарів Інституту серця МОЗ України, котрі оперували пацієнтку, визнають, що це подружжя було прикладом дивовижної відданості та турботи одне про одного.

Операція пройшла успішно. Катерина та Артур тепер мусять жити довго і щасливо.

Джерело і фото: Інститут серця МОЗ