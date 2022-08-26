В Дании значительно снизился показатель смертности от ишемической болезни сердца.

Причиной такого улучшения ситуации стал законодательный запрет продажи продуктов и готовых блюд с трансизомерами жирных кислот.

Ученые сравнили динамику смертности с 1991 по 2021 год. Они разделили это время на несколько периодов и обнаружили, что начиная с 2003 года, когда трансжиры были полностью запрещены, смертность от ишемической болезни сердца снизилась на 11%.

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Прогресс был постепенным. В первом периоде (1991 — 2007) анализировалось сокращение потребления трансжиров: с 1,1 до 0,1 процента у мужчин и с 1,0 до 0,1 процента у женщин.

При этом смертность снизилась на 11 тыс. случаев от прогнозируемой.

Наибольший эффект наблюдался среди наименее обеспеченных слоев населения (с 27% от общего количества у бедных людей по сравнению с 12% у обеспеченных лиц).

Дело в том, что трансжиры в большом количестве содержатся в недорогих продуктах промышленного приготовления с длительным сроком хранения, поскольку гидрированные масла стоят дешевле и дольше хранятся. Уменьшив их потребление, и получили лучшие показатели.

Итак, ученые рекомендуют отказаться от трансжиров, чтобы сохранить здоровье и жизнь.