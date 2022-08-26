В Данії суттєво знизився показник смертності від ішемічної хвороби серця. Причиною такого покращення ситуації стала законодавча заборона на продаж продуктів та готових страв із трансізомерами жирних кислот.

Вчені порівняли динаміку смертності з 1991 по 2021 рік. Вони розділили цей час на кілька періодів і виявили, що починаючи з 2003 року, коли трансжири були повністю заборонені, смертність від ішемічної хвороби серця знизилася на 11%.

Зараз дивляться

Прогрес був поступовим. У першому періоді (1991 – 2007) аналізувалося скорочення споживання трансжирів: з 1,1 до 0,1 відсотка у чоловіків та з 1,0 до 0,1 відсотка у жінок.

Смертність знизилася на 11 тис. випадків від прогнозованої.

Найбільший ефект спостерігався серед найменш забезпечених верств населення (з 27% від загальної кількості у бідних людей порівняно з 12% у забезпечених осіб).

Справа в тому, що трансжири у великій кількості містяться в недорогих продуктах промислового приготування з тривалим терміном зберігання, оскільки гідровані олії коштують дешевше та довше зберігаються. Зменшивши їх споживання, й отримали кращі показники.

Отже, вчені рекомендують відмовитися від трансжирів, щоб зберегти здоров’я і життя.