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Відмовитися від трансжирів: як врятувати серце, знають в Данії

26 Серпня 2022, 19:25
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
булки
Джерело: Depositphotos

В Данії суттєво знизився показник смертності від ішемічної хвороби серця.

Причиною такого покращення ситуації стала законодавча заборона на продаж продуктів та готових страв із трансізомерами жирних кислот.

Вчені порівняли динаміку смертності з 1991 по 2021 рік. Вони розділили цей час на кілька періодів і виявили, що починаючи з 2003 року, коли трансжири були повністю заборонені, смертність від ішемічної хвороби серця знизилася на 11%.

Зараз дивляться

Прогрес був поступовим. У першому періоді (1991 – 2007) аналізувалося скорочення споживання трансжирів: з 1,1 до 0,1 відсотка у чоловіків та з 1,0 до 0,1 відсотка у жінок.

Смертність знизилася на 11 тис. випадків від прогнозованої.

Найбільший ефект спостерігався серед найменш забезпечених верств населення (з 27% від загальної кількості у бідних людей порівняно з 12% у забезпечених осіб).

Справа в тому, що трансжири у великій кількості містяться в недорогих продуктах промислового приготування з тривалим терміном зберігання, оскільки гідровані олії коштують дешевше та довше зберігаються. Зменшивши їх споживання, й отримали кращі показники.

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Отже, вчені рекомендують відмовитися від трансжирів, щоб зберегти здоров’я і життя.

Джерело
CNN
Теги
Наукові дослідження
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