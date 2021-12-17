Во Львове зафиксировали уникальный случай хирургического осложнения коронавирусной инфекции. У мужчины возник тромбоз в некоторых внутренних органах.

Об этом сообщили в Первом территориальном медицинском объединении. 68-летний Владимир уже почти вылечился от Covid-19. Однако под конец заболевания его начали беспокоить внезапные острые боли в животе.

Компьютерная томография показала, что у него постепенно отмирают частицы сразу трех органов — почек и селезенки. По словам врачей, такое хирургическое осложнение коронавируса в мире называют мультифокальним тромбозом почечных и селезеночных артерий.

— Эта патология в литературе за прошлый год описана только у 10 пациентов в мире. Мультифокальный тромбоз — это когда тромбы, которые образуются в результате перенесенного Covid-19, уменьшают снабжение почек и селезенки. Такое сочетание является очень редким, — рассказал заведующий вторым хирургическим отделением Игнат Герыч.

Он добавил, что на момент диагностики у мужчины обнаружили поврежденные частицы органов, но их функция не была полностью нарушена. Поэтому врачи применили неинвазивный метод лечения.

Пациент лечился в течение двух недель. Ему равномерно и круглосуточно вводили высокие дозы препаратов, которые разжижают кровь и влияют на то, чтобы тромбоз не усиливался, а наоборот снижался.

— Нам удалось пролечить больного без операционного вмешательства. Мы не исключаем вероятность, что в будущем он потребует хирургической операции, если в органах появятся признаки этой болезни, — добавил специалист.

Сейчас Владимира уже выписали домой под наблюдением амбулаторных врачей. В ближайшее время ему необходимо будет определенное дообследование.

Такие случаи происходят из-за того, что коронавирус имеет специфическое воздействие на организм. Он разрушает эндотелий — внутреннюю выстилку кровеносных сосудов. Так, из-за сгущения крови образуются тромбы. Они же блокируют кровоснабжение в органы, приводя к постепенному прекращению их функций.

Источник: Первое территориальное медицинское объединение города Львова

Фото: Первое территориальное медицинское объединение города Львова