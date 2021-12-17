У Львові зафіксували унікальний випадок хірургічного ускладнення коронавірусної інфекції. У чоловіка виник тромбоз у деяких внутрішніх органах.

Про це повідомили у Першому територіальному медичному об’єднанні. 68-річний Володимир вже майже вилікувався від Covid-19. Однак наприкінці захворювання його почали турбувати раптові гострі болі у животі.

Комп’ютерна томографія показала, що у нього поступово відмирають частинки одразу трьох органів – нирок та селезінки. За словами лікарів, таке хірургічне ускладнення коронавірусу в світі називають мультифокальним тромбозом ниркових та селезінкових артерій.

– Ця патологія у літературі за минулий рік описана тільки у 10 пацієнтів у світі. Мультифокальний тромбоз – це коли тромби, які утворюються внаслідок перенесеного Covid-19, зменшують постачання нирок та селезінки. Таке поєднання є дуже рідкісним, – розповів завідувач другого хірургічного відділення Гнат Герич.

Він додав, що на момент діагностики у чоловіка виявили пошкоджені частинки органів, але їхня функція не була повністю порушена. Тому лікарі застосували неінвазивний метод лікування.

Пацієнт лікувався протягом двох тижнів. Йому рівномірно та цілодобово вводили високі дози препаратів, які розріджують кров та впливають на те, щоб тромбоз не посилювався, а навпаки знижувався.

– Нам вдалося пролікувати хворого без операційного втручання. Ми не відкидаємо ймовірність, що у майбутньому він потребуватиме хірургічної операції, якщо в органах з’являться ознаки цієї хвороби, – додав спеціаліст.

Зараз Володимира вже виписали додому під наглядом амбулаторних лікарів. Найближчим часом йому необхідно буде певне дообстеження.

Такі випадки трапляються через те, що коронавірус має специфічний вплив на організм. Він руйнує ендотелій — внутрішню вистілку кровоносних судин. Так, через згущення крові утворюються тромби. Вони ж блокують кровопостачання до органів, призводячи до поступового припинення їхніх функцій.

Джерело: Перше територіальне медичне об’єднання міста Львова

Фото: Перше територіальне медичне об’єднання міста Львова