Военные — наши VIP-ПЕРСОНЫ! Расширение сети реабилитационных центров Recovery

Маленькие, но уверенные шаги: 26-летний Виталий снова пытается ходить после тяжелого ранения.

В июне после успешного выполнения боевого задания возле Бахмута он попал под минометный обстрел противника.

— Виталий получил ранение 7 июня, и все время, что он здесь находился, мы с ним пробовали только садиться, пациент научился перемещаться на колесном кресле, — говорит физический терапевт, Юрий Мельник.

Физический терапевт объясняет, что аппарат дает возможность вертикализировать пациента и делать это безопасно.

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Виталий восстанавливается в реабилитационном центре RECOVERY.

Сверхсовременное оборудование дает положительную динамику сразу.

— Да что тут говорить, гораздо лучше себя чувствую по сравнению с теми временами, когда получил ранение. В первые дни, грубо говоря, то вообще был неподвижен. А сейчас гораздо лучше, — рассказывает военнослужащий Виталий Задорожний.

Виталий добавляет, что хороший реабилитационный центр и люди, которые помогают стать на ноги, тоже профессионалы.

Реабилитационный центр следующий из национальной сети RECOVERY, которую основали и воплощают в жизнь Виктор и Елена Пинчук. Благодаря таким центрам раненые защитники и защитницы проходят необходимую комплексную реабилитацию.

— Интересно, что в одном центре один этаж мы сделали суперского уровня, а другие этажи, к сожалению, очень еще старые, не соответствуют современным стандартам. И ребят, наших героев, перевели с другого этажа на наш, — рассказывает основатель проекта RECOVERY, Виктор Пинчук.

По словам Виктора, они решили, что это ошибка, они в таких условиях никогда не были. Они говорили, что это для каких-то випов. Бизнесмен им потом объяснял, что они и есть наши випы, очень важные персоны.

За счет проекта RECOVERY во львовском центре сделали капитальный ремонт двух этажей, поставили дополнительно 24 реабилитационных кровати для раненых военных, теперь здесь почти 50 мест.

Центр обустроен по международным стандартам инклюзивности — широкие коридоры и двери, санитарно-гигиенические зоны для маломобильных пациентов. Залы реабилитации оснащены технологическим оборудованием, в том числе с виртуальной реальностью.

— Сейчас вы видите наш Дмитрий смотрит в очки виртуальной реальности, видит перед собой картинку и руки, которые выполняют эти манипуляции, — показывает эрготерапевт, Дарья Марусенко.

Эрготерапевт объясняет, что человек имел остеосинтез, то есть стоит пластина в кости, которая фиксирует ее после операции, могут отсутствовать ротационные движения. Именно упражнения с очками виртуальной реальности помогут их разработать, увеличить силу мышц.

Благодаря компьютеризированному оборудованию, пациенты могут выполнять упражнения в игровых формах.

На втором этаже палатное отделение, сегодня здесь лечатся и проходят реабилитацию полсотни бойцов.

32-летний Владимир получил ранение две недели назад на Луганщине.

— Понял, какая ситуация в стране, насколько необходимы сейчас резервы для того, чтобы армия могла пополнять свой кадровый ресурс, — говорит военнослужащий, Владимир Павлик.

Из-за тяжелого ранения Владимиру пришлось ампутировать правую ногу.

Благодаря многофункциональной кровати и адаптированной мебели ему здесь комфортно.

— Удобные туалеты, в которых можно воспользоваться умывальником, потому что он большой, высокий, зеркало регулируется, есть рядом душ, то есть удобно передвигаться. На кровати есть множество регулировок, которые позволяют выбрать комфортную позу, — рассказывает Владимир Павлик.

Кроме современного оборудования, здесь собрали мультидисциплинарную команду специалистов, все они прошли специальное обучение для качественной помощи бойцам.

— Мы же понимаем, что пациенты поступают с различными проблемами одновременно, для этого должна быть мощная мультидисциплинарная и компетентная во всем команда, — рассказывает директор больницы святого Луки Василий Трунквальтер.

За год здесь планируют оказывать помощь почти двум тысячам раненых.

Всего за полгода работы национальной сети RECOVERY в ее центрах восстановились 2,5 тысячи бойцов.

— Вчера я провел совещание по поводу развития реабилитационных центров на следующий год, утвердили мощную программу, мы как минимум удвоим мощность, — отмечает бизнесмен, основатель проекта RECOVERY Виктор Пинчук.

По словам Виктора Пинчука, откроются как новые центры, так и на базе уже существующих, где очень классный коллектив. Команда будет увеличивать размеры центров и развивать их.

Миссия RECOVERY — вернуть наших военных к полноценной жизни.

А еще построить и трансформировать реабилитационную отрасль в Украине, создать национальную сеть таких центров, где высококлассную помощь ежегодно смогут получать до 12 тыс. защитников и защитниц.