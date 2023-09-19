Військові – наші VIP-персони! Розширення мережі реабілітаційних центрів RECOVERY

Маленькі, але впевнені кроки: 26-річний Віталій знову намагається ходити після важкого поранення.

У червні після успішного виконання бойового завдання біля Бахмута він потрапив під мінометний обстріл противника.

– Віталій дістав поранення 7 червня, і весь час, що він тут перебував, ми з ним пробували тільки сідати, пацієнт навчився переміщуватися на колісному кріслі, – розповідає фізичний терапевт, Юрій Мельник.

Фізіотерапевт пояснює, що апарат дає можливість вертикалізувати пацієнта і робити це безпечно.

Зараз дивляться

Віталій відновлюється в реабілітаційному центрі RECOVERY.

Надсучасне обладнання дає позитивну динаміку одразу.

– Та що тут казати, набагато краще себе почуваю, порівняно з тим, коли отримав поранення. В перші дні, грубо кажучи, взагалі був нерухомий. А зараз набагато краще, – розповідає військовослужбовець Віталій Задорожній.

Віталій додає, що реабілітаційний центр гарний, а люди, які допомагають стати на ноги, – професіонали.

Реабілітаційний центр наступний з національної мережі RECOVERY, яку заснували та втілюють у життя Віктор та Олена Пінчуки. Завдяки таким центрам поранені захисники й захисниці проходять необхідну комплексну реабілітацію.

– Цікаво, що в одному центрі один поверх ми зробили суперського рівня, а інші поверхи, на жаль, дуже ще старі, не відповідають сучасним стандартам. І хлопців, наших героїв, перевели з іншого поверху на наш, – розповідає засновник проєкту RECOVERY Віктор Пінчук.

За словами Віктора, вони вирішили, що то помилка, вони в таких умовах ніколи не були. Вони казали, що то для якихось віпів. Бізнесмен їм потім пояснював, що вони і є наші віпи, дуже важливі персони.

Коштом проєкту RECOVERY у львівському центрі зробили капітальний ремонт двох поверхів, поставили додаткові 24 реабілітаційних ліжка для поранених військових, тепер тут майже 50 місць.

Центр облаштований за міжнародними стандартами інклюзивності – широкі коридори й двері, санітарно-гігієнічні зони для маломобільних пацієнтів. Зали реабілітації оснащені технологічним обладнанням, зокрема з віртуальною реальністю.

– Зараз ви бачите наш Дмитро дивиться в окуляри віртуальної реальності, бачить перед собою картинку і руки, які виконують ці маніпуляції, – показує ерготерапевт, Дарія Марусенко.

Ерготерапевт пояснює, що чоловік мав остеосинтез, тобто стоїть пластина у кістці, яка фіксує її після операції, можуть бути відсутні ротаційні рухи. Саме вправи з окулярами віртуальної реальності допоможуть їх розробити, збільшити силу м’язів.

Завдяки комп’ютеризованому обладнанню пацієнти можуть виконувати вправи в ігрових формах.

На другому поверсі – палатне відділення, сьогодні тут лікуються і проходять реабілітацію пів сотні бійців.

32-річний Володимир дістав поранення два тижні тому на Луганщині.

– Розумів, яка ситуація в країні, наскільки необхідні зараз резерви для того, щоб армія могла поповнювати свій кадровий ресурс, – каже військовослужбовець, Володимир Павлик.

Через важке поранення Володимиру довелось ампутувати праву ногу.

Завдяки багатофункціональному ліжку та адаптованим меблям йому тут комфортно.

– Зручні туалети, в яких можна скористатись умивальником, бо він великий, високий, дзеркало регулюється, поруч є душ, тобто зручно пересуватися. На ліжку є безліч регулювань, які дають змогу вибрати комфортну позу, – розповідає Володимир Павлик.

Окрім сучасного обладнання тут зібрали мультидисциплінарну команду фахівців, усі вони пройшли спеціальні навчання для якісної допомоги бійцям.

– Ми ж розуміємо, що пацієнти мають різні проблеми одночасно, для цього мусить бути потужна мультидисциплінарна і компетентна у всьому команда, – розповідає директор лікарні святого Луки, Василь Трунквальтер.

За рік тут планують надавати допомогу майже двом тисячам поранених.

Загалом за пів року роботи національної мережі RECOVERY у її центрах відновилися 2,5 тисячі бійців.

– Вчора я провів нараду з приводу розвитку реабілітаційних центрів на наступний рік, затвердили потужну програму, ми щонайменше подвоїмо потужність, – зазначає бізнесмен, засновник проєкту RECOVERY Віктор Пінчук.

За словами Віктора Пінчука, відкриються як нові центри, так і на базі наявних, де дуже класний колектив. Команда збільшуватиме розміри центрів та розвиватиме їх.

Місія RECOVERY – повернути наших військових до повноцінного життя.

А ще розбудувати і трансформувати реабілітаційну галузь в Україні, створити національну мережу таких центрів, де висококласну допомогу щороку зможуть отримувати до 12 тис. захисників та захисниць.