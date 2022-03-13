Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Фото Видео Обновлено Новости

Военные РФ коварно убили журналиста США, еще один получил ранения

13 марта 2022, 14:55
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
крапельниця, лікарня
Источник: Depositphotos

Во время войны в Украине российские военные убивают даже представителей международных медиа. В Ирпене 13 марта они цинично расстреляли корреспондента всемирно известного The New York Times Брента Рено.

Кроме того, ранение получил еще один его коллега. Его госпитализировали в Охматдет.

– Мы перешли первый мост из Ирпеня. Идя снимали, как уезжают беженцы. Идем к машине, чтобы поехать на другой мост, и переходим на блокпост… Стреляют по нам, – рассказал журналист, которому удалось выжить.

Он добавил, что его коллегу ранили в шею.

— Конечно, профессия журналиста предполагает риск, впрочем, гражданин США Брент Рено заплатил жизнью за попытку осветить коварство, жестокость и безжалостность агрессора, — отметили в полиции Киевской области.

В Офисе президента Украины отреагировали на это событие.

– К несоблюдению РФ правил войны вопросов нет. Вопрос один: сколько еще США будут игнорировать войну, убийства своих граждан и не будут закрывать небо над Украиной, — отметил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

С 24 февраля в Украине идет война.

Читайте также:
Военные РФ коварно убили журналиста США, еще один получил раненияПосле обстрелов и взрывов. В каком состоянии украинские дети попадают в больницы

Россия коварно напала на страну и убивает не только военных, но и мирных жителей. Погибают и получают ранения женщины, пожилые люди и даже дети.

Источник: НДСБ Охматдет, Андрей Небитов

Теги
Ирпень , Війна в Україні , Журналісти , Охматдит , США
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь