Во время войны в Украине российские военные убивают даже представителей международных медиа. В Ирпене 13 марта они цинично расстреляли корреспондента всемирно известного The New York Times Брента Рено.
Кроме того, ранение получил еще один его коллега. Его госпитализировали в Охматдет.
– Мы перешли первый мост из Ирпеня. Идя снимали, как уезжают беженцы. Идем к машине, чтобы поехать на другой мост, и переходим на блокпост… Стреляют по нам, – рассказал журналист, которому удалось выжить.
Он добавил, что его коллегу ранили в шею.
— Конечно, профессия журналиста предполагает риск, впрочем, гражданин США Брент Рено заплатил жизнью за попытку осветить коварство, жестокость и безжалостность агрессора, — отметили в полиции Киевской области.
В Офисе президента Украины отреагировали на это событие.
– К несоблюдению РФ правил войны вопросов нет. Вопрос один: сколько еще США будут игнорировать войну, убийства своих граждан и не будут закрывать небо над Украиной, — отметил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
Сьогодні в Ірпені військові РФ застрелили громадянина США, журналіста Brent Anthonу Renaud. До недотримання РФ правил війни питань немає. Питання лише одне: скільки ще США ігноруватимуть війну, вбивства своїх громадян і не закриватимуть небо над Україною? pic.twitter.com/C27x8m9ALy
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 13, 2022
С 24 февраля в Украине идет война.
Россия коварно напала на страну и убивает не только военных, но и мирных жителей. Погибают и получают ранения женщины, пожилые люди и даже дети.
Источник: НДСБ Охматдет, Андрей Небитов