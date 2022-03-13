Во время войны в Украине российские военные убивают даже представителей международных медиа. В Ирпене 13 марта они цинично расстреляли корреспондента всемирно известного The New York Times Брента Рено.

Кроме того, ранение получил еще один его коллега. Его госпитализировали в Охматдет.

– Мы перешли первый мост из Ирпеня. Идя снимали, как уезжают беженцы. Идем к машине, чтобы поехать на другой мост, и переходим на блокпост… Стреляют по нам, – рассказал журналист, которому удалось выжить.

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Он добавил, что его коллегу ранили в шею.

— Конечно, профессия журналиста предполагает риск, впрочем, гражданин США Брент Рено заплатил жизнью за попытку осветить коварство, жестокость и безжалостность агрессора, — отметили в полиции Киевской области.

В Офисе президента Украины отреагировали на это событие.

– К несоблюдению РФ правил войны вопросов нет. Вопрос один: сколько еще США будут игнорировать войну, убийства своих граждан и не будут закрывать небо над Украиной, — отметил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Сьогодні в Ірпені військові РФ застрелили громадянина США, журналіста Brent Anthonу Renaud. До недотримання РФ правил війни питань немає. Питання лише одне: скільки ще США ігноруватимуть війну, вбивства своїх громадян і не закриватимуть небо над Україною? pic.twitter.com/C27x8m9ALy — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 13, 2022

С 24 февраля в Украине идет война.

Россия коварно напала на страну и убивает не только военных, но и мирных жителей. Погибают и получают ранения женщины, пожилые люди и даже дети.

Источник: НДСБ Охматдет, Андрей Небитов