Під час війни в Україні російські військові вбивають навіть представників міжнародних медіа. В Ірпені 13 березня вони цинічно розстріляли кореспондента всесвітньовідомого The New York Times Брента Рено.

Крім того, поранення отримав ще один його колега. Його госпіталізували до Охматдиту.

– Ми перейшли перший міст з Ірпеня. Ідучи знімали, як виїжджають біженці. Йдемо до машини, щоб поїхати на інший міст, і переходимо на блокпост… Стріляють по нам, – розповів журналіст, якому вдалося вижити.

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Він додав, що його колегу поранили в шию.

– Звісно, професія журналіста передбачає ризик, втім громадянин США Брент Рено заплатив життям за спробу висвітлити підступність, жорстокість та безжальність агресора, – зазначили у поліції Київської області.

З 24 лютого в Україні триває війна. Росія підступно напала на країну та вбиває не лише військових, а й мирних мешканців. Гинуть та отримують поранення жінки, літні люди та навіть діти.

Джерело: НДСЛ Охматдит, Андрій Нєбитов