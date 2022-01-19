Почти половина населения мира уже вакцинировалась против коронавируса. Однако в 2022 году человечество не сможет побороть пандемию Covid-19.

Об этом рассказал исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан во время Всемирного экономического форума (ВЭФ).

— На сегодня около половины населения Земли получило две дозы вакцины, — отметил он.

Представитель ВОЗ утверждает, что неудовлетворительный уровень вакцинированных от коронавируса наблюдается в странах с низким уровнем развития. В Африке уровень вакцинации находится лишь на уровне 7%. Несмотря на то, что иммунизация продолжается, некоторые страны остаются вне этого процесса. Поэтому необходимо добиться справедливости и защищать наиболее незащищенные группы во всех странах во время борьбы с этим вирусом.

Также Райан подчеркнул, что в этом году мир не сможет победить вирус. Covid-19 будет продолжать существовать и никуда не исчезнет. Сейчас главная задача — это преодолеть чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, которую провозгласили в связи со вспышкой нового коронавируса.

— В этом году мы не сможем побороть вирус, и никогда не сможем остановить его. Эти пандемические вирусы уже являются составляющей нашей экосистемы. Но мы можем добиться прекращения этой чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, которую объявили в январе 2020 года, – добавил эксперт.

Он заверил, что нужно сдержать распространение этого заболевания и минимизировать смертность от Covid-19. Основным инструментом борьбы с пандемией остается вакцинация людей во всех регионах мира и для всех слоев и групп населения.