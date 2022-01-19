Еженедельный показатель заболеваемости коронавирусом в мире вырос на 20%. В период с 10 по 16 января в шести регионах зарегистрировали более 18 млн новых случаев Covid-19.

Об этом сообщили в еженедельном эпидемиологическом отчете Всемирной организации здравоохранения.

— На этой неделе в шести регионах ВОЗ было зарегистрировано более 18 млн новых случаев, что на 20% больше, чем на прошлой неделе, — отметили эксперты.

Также в мире зафиксировали более 45 тыс. новых смертей, которые вызвали Covid-осложнения. За все время пандемии Covid-19 заболело более 323 млн человек и более 5,5 млн умерли.

Несмотря на замедление роста заболеваемости на глобальном уровне, все регионы сообщили об увеличении количества еженедельных случаев заболевания, за исключением Африканского региона, где заявили о снижении на 27%.

Регион Юго-Восточной Азии сообщил о наибольшем увеличении количества новых случаев Covid-19 на прошлой неделе (145%), за ним следует регион Восточного Средиземноморья (68%).

Количество новых еженедельных смертей увеличилось в регионе Юго-Восточной Азии (12%) и в регионе Северной и Южной Америки (7%), но осталось примерно на том же уровне, что и на прошлой неделе, в других регионах.

В то же время в Украине по состоянию на 18 января зафиксировали рост положительных тестов на коронавирус за неделю на 104%. Особенно это заметно в г. Киев, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях.

По темпам роста заболеваемости лидируют Ивано-Франковска (+248%), Волынская (+194%), Черновицкая (+178%) и Тернопольская (+172%) области.

Источник: ВОЗ, Евгений Истребин