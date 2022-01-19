Майже половина населення світу вже вакцинувалася проти коронавірусу. Однак у 2022 році людство не зможе побороти пандемію Covid-19.

Про це розповів виконавчий директор програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я Майкл Раян під час Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ).

– На сьогодні близько половини населення Землі отримало дві дози вакцини, – зазначив він.

Представник ВООЗ стверджує, що незадовільний рівень вакцинованих від коронавірусу спостерігається у країнах з низьким рівнем розвитку. В Африці рівень вакцинації перебуває лише на рівні 7%. Попри те, що імунізація триває, деякі країни залишаються поза цим процесом. Тому необхідно досягти справедливості та захищати найбільш незахищені групи у всіх країнах під час боротьби з цим вірусом.

Також Раян наголосив, що цього року світ не зможе перемогти вірус. Covid-19 продовжуватиме існувати та нікуди не зникне. Зараз головне завдання – це подолати надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров’я, яку проголосили у зв’язку зі спалахом нового коронавірусу.

– Цьогоріч ми не зможемо побороти вірус, і ніколи не зможемо зупинити його. Ці пандемічні віруси вже є складовою нашої екосистеми. Але ми можемо домогтися припинення цієї надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я, яку оголосили у січні 2020 року, – додав експерт.

Він запевнив, що потрібно стримати поширення цього захворювання та мінімізувати смертність від Covid-19. Основним інструментом боротьби з пандемією залишається вакцинація людей в усіх регіонах світу та для усіх верств і груп населення.