Всемирная организация здравоохранения намерена обновить свое руководство по гендеру, чтобы объявить: пол человека не ограничивается мужчинами или женщинами.

Как заявили должностные лица международной организации здравоохранения, руководство, которое используют медики во всем мире, обновляется на основе “новых научных данных и концептуального прогресса” в области гендера, здоровья и развития.

Обзор и обновление 146-страничного руководства осуществляются в партнерстве с Международным институтом глобального здравоохранения Университета Организации Объединенных Наций.

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Пока неясно, когда пересмотренное руководство будет завершено и распространено, но некоторые эксперты критикуют обновление как проблематичное.

— Это игнорирование фундаментальной биологии, которая является ключевым фактором, определяющим здоровье и болезнь, — заявила профессор Школы медсестер, акушерства и здравоохранения в Университете Ковентри Дженни Гэмбл.

По ее словам, новое руководство может привести к непредвиденным проблемам.

Другой эксперт в области сестринского дела и акушерства из Университета Западного Сиднея Карлин Гриббл согласилась с этим, заявив, что нет никаких научных доказательств, указывающих на наличие более двух полов.

Скорее, идея о том, что полов больше, чем два, это постмодернистское, ненаучное понимание, которое не должна поддерживать ВОЗ, сказала она.

Источник: ВОЗ