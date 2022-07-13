Всесвітня організація охорони здоров’я має намір оновити своє керівництво по гендеру, щоб оголосити: стать людини не обмежується чоловіками або жінками.

Як заявили посадові особи міжнародної організації охорони здоров’я, керівництво, яке використовують медики в усьому світі, оновлюється на основі “нових наукових даних і концептуального прогресу” в області гендеру, здоров’я і розвитку.

Огляд та оновлення 146-сторінкового посібника здійснюються у партнерстві з Міжнародним інститутом глобального охорони здоров’я університету Організації Об’єднаних Націй.

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Поки неясно, коли переглянуте керівництво буде завершено і поширене, але деякі експерти критикують оновлення як проблематичне.

– Це ігнорування фундаментальної біології, яка є ключовим фактором, що визначає здоров’я і хворобу, – заявила професор школи медсестер, акушерства та охорони здоров’я в університеті Ковентрі Дженні Гембл.

За її словами, нове керівництво може призвести до непередбачених проблем.

Інший експерт з медсестер та акушерства в Університеті Західного Сіднея Карлін Гріббл погодилася з цим, заявивши, що немає наукових доказів, що вказують на наявність більше двох статей.

Швидше за все, ідея про те, що полів більше, ніж два, є постмодерністським, ненауковим розумінням, яке ВООЗ не повинна підтримувати, сказала вона.

Джерело: ВООЗ