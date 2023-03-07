В источниках природной воды Харькова обнаружено превышенное содержание нитратов. По словам специалистов, такая вода непригодна для употребления, особенно детьми, поскольку может привести к недостатку кислорода в организме и в результате к смерти.

Об этом сообщили на своем сайте сотрудники Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней.

— В прошлом году в Харькове и области взяли более 1 400 проб воды, 60% из которых не соответствовали требованиям. А пробы из колодцев и источников не соответствовали нормам в 54% случаев, — говорится в сообщении.

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В воде шахтных и трубчатых колодцев обнаружено высокое содержание нитратов. В 43,3% исследованных проб колодезной воды содержание нитратов превышало предельно допустимую концентрацию в 1,1-6,7 раза.

Высокие концентрации нитратов обнаружены в колодцах на территориях Богодуховского, Красноградского и Харьковского районов.

Нитраты опасны тем, что никак не влияют на вкус, цвет и другие свойства воды. Это значит, что человек не сможет определить их наличие. Кроме того, от нитратов невозможно избавиться кипячением или очисткой с помощью бытовых фильтров.

Именно поэтому воду из колодцев и природных источников ни в коем случае нельзя использовать для вскармливания младенцев, приготовления пищи и удовлетворения потребностей детей в возрасте до трех лет.

Даже если нитраты в воде в пределах допустимых норм, они все равно опасны для малолетних детей из-за особенностей функционирования их организма. Если зараженная вода попадет в маленький организм, он будет страдать от недостатка кислорода даже при отсутствии видимых клинических симптомов.

Специалисты советуют родителям использовать специальную фасованную воду для детей и младенцев.

Источник: ГУ ХОЦКПБ