У джерелах природної води Харкова виявлено перевищений вміст нітратів. За словами фахівців, така вода непридатна для вживання, особливо дітьми, оскільки може призвести до нестачі кисню в організмі і в результаті до смерті.

Про це повідомили на своєму сайті співробітники Харківського обласного центру контролю і профілактики хвороб.

– Минулого року в Харкові та області взяли понад 1 400 проб води, 60% з яких не відповідали вимогам. А проби з колодязів і джерел не відповідали нормам в 54% випадків, – йдеться в повідомленні.

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У воді шахтних і трубчастих колодязів виявлено високий вміст нітратів. У 43,3% досліджених проб колодязної води вміст нітратів перевищував гранично допустиму концентрацію в 1,1-6,7 рази.

Високі концентрації нітратів виявлені в колодязях на територіях Богодухівського, Красноградського та Харківського районів.

Нітрати небезпечні тим, що ніяк не впливають на смак, колір та інші властивості води. Це означає, що людина не зможе визначити ню наявність. Крім того, від нітратів неможливо позбутися кип’ятінням або очищенням за допомогою побутових фільтрів.

Саме тому воду з колодязів і природних джерел ні в якому разі не можна використовувати для вигодовування немовлят, приготування їжі і задоволення потреб дітей віком до трьох років.

Навіть якщо нітрати у воді в межах допустимих норм, вони все одно небезпечні для малолітніх дітей через особливості функціонування їхнього організму. Якщо заражена вода потрапить в маленький організм, він буде страждати від нестачі кисню навіть при відсутності видимих клінічних симптомів.

Фахівці радять батькам використовувати спеціальну фасовану воду для дітей і немовлят.

Джерело: ДУ ХОЦКПХ