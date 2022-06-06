Всемирная организация здравоохранения заявила в воскресенье, 5 июня, что ей стало известно о 780 лабораторно подтвержденных случаях оспы обезьян из 27 неэндемичных стран. При этом глобальный уровень риска был умеренным.

По мнению экспертов ВОЗ, цифра 780, вероятно, была занижена из-за ограниченной эпидемиологической и лабораторной информации.

— Весьма вероятно, что другие страны выявят случаи, и будет дальнейшее распространение вируса, — добавили в агентстве здравоохранения ООН.

Сообщалось о нескольких госпитализациях, помимо изолированных пациентов.

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ВОЗ перечислила неэндемичные страны, сообщившие о большинстве случаев: Великобритания (207), Испания (156), Португалия (138), Канада (58) и Германия (57).

Помимо Европы и Северной Америки, случаи также были зарегистрированы в Аргентине, Австралии, Марокко и Объединенных Арабских Эмиратах.

Один случай оспы обезьян в неэндемичной стране считается вспышкой.

В сообщении ВОЗ о вспышке заболевания говорится, что, хотя нынешний риск для здоровья человека и населения в целом остается низким, риск для здоровья населения может стать высоким, если этот вирус воспользуется возможностью утвердиться в неэндемичных странах в качестве широко распространенного патогена человека.

По данным ВОЗ, большинство случаев до сих пор были зарегистрированы через службы сексуального здоровья или другие службы здравоохранения, и в основном касались мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами.

Организация заявила, что во многих случаях не наблюдалась классическая клиническая картина оспы обезьян: некоторые описывали появление пустул до появления таких симптомов, как лихорадка.

ВОЗ заявила, что не было смертей, связанных со вспышками в неэндемичных странах, но сообщения о летальных исходах продолжают поступать из эндемичных районов.

Напомним, что на прошлой неделе ВОЗ собрала более 500 экспертов и более 2 тыс. участников, чтобы обсудить пробелы в знаниях об оспе обезьян и приоритеты исследований.

Эксперты подчеркнули необходимость клинических исследований вакцин и методов лечения, чтобы лучше понять их эффективность, и призвали к ускорению исследований эпидемиологии и передачи болезни.